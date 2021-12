Festa de Reis chega ao fim sem o tradicional desfile dos ternos

Por causa da pandemia de Covid-19, a tradicional Festa de Reis, que se encerrou nesta quarta-feira, 6, não pode contar com os desfiles dos Ternos de Reis, algo que já é tradicional do evento. Para não ficar de fora da realização dos festejos, os ternos foram representados nas missas com os seus estandartes, assim como ocorreu na abertura do evento.

O encerramento da Festa dos Reis começou ao raiar do dia, contou Andrei Nascimento, coordenador da Festa de Reis da Paróquia da Lapinha. “Nós começamos com a alvorada festiva às 6h e com uma missa às 8h e encerramos com outra missa às 18h. Após essas missas, tradicionalmente a gente faz a queima das palhas e o desfile dos ternos, mas este ano, por causa da pandemia, não aconteceu. Tivemos a missa, trazendo a questão popular para dentro da igreja, além da entrada dos estandartes, bandeira da paz, entrada de reis, tudo adaptado para louvar o menino Jesus em tempo de pandemia”, comentou Andrei.

Ainda segundo ele, é muito complicado fazer a festa sem suporte. “Na verdade é sempre muito difícil fazer a festa, principalmente em um ano atípico como este sem o apoio do poder público, porque a gente não tem ajuda como em outras festas públicas”, afirmou o coordenador.

O Padre Romildo Pires, pároco responsável pela igreja da Lapinha e por realizar as missas, acredita que “o povo deveria conhecer mais a realidade, porque eles só conheciam o desfile, a festa, mas culturalmente eles só passaram a entender isto agora”. Ainda segundo ele, é preciso ressignificar a festa.

* Sob a supervisão do editor interino Rafael Tiago Nunes

