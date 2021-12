Festa de Natal da PM anima corporação e comunidade

A festa de Natal da Polícia Militar da Bahia animou, na tarde deste sábado, 12, a Vila Militar dos Dendezeiros e encantou os filhos dos integrantes da corporação e as cerca de 300 crianças carentes que moram nos bairros onde a PM mantém bases comunitárias.

O ponto alto foi a chegada de Papai Noel a bordo de um helicóptero, recebido com gritos de excitação pelas crianças e que desfilou num antigo carro do Corpo de Bombeiros, ao som da Banda da PM, até ser recepcionado no palanque pelo comandante geral, coronel Anselmo Alves Bandão.

Segundo o diretor de Comunicação Social da PM, tenente-coronel Davi Oliveira Lanzillotti, um público estimado de 1.500 crianças participou da festa, com direito a muitas atividades e ao recebimento de um kit de lanches, além de presentes e de concorrer a sorteios de bicicletas, bonecas e celulares. Segundo o tenente-coronel, parte dos presentes foi licitada e parte doada por parceiros da instituição.

Ele destacou o slogan do atual comando, "PM e Comunidade na Corrente do Bem" como inspiração para a festa que mostra o lado social do policial militar, no contragaçamento das famílias e dos visitantes.

Integração

O comandante Anselmo Brandão disse que decidiu retomar a tradicional festa, que não aconteceu no ano passado, como forma de integrar o público interno da PM, mas também para trazer a sociedade para a instituição, como foi o caso das crianças e familiares que foram convidados.

"O policial militar é o povo na rua fardado, e embora existam muitos problemas no relacionamento com a população, estamos trabalhando para melhorar o diálogo e a compreensão entre as partes", disse o comandante, que participou dos sorteios.

adblock ativo