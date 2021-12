Festa de Iemanjá vai contar com esquema especial de transporte

Quem vai participar dos festejos em homenagem a Iemanjá neste sábado, 2, deve ficar atento ao esquema especial de trânsito e transporte, divulgado pela prefeitura de Salvador nesta quinta-feira, 31.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a operação de 13 linhas de ônibus será prolongada até 1h domingo, 3, para atender a demanda de passageiros que vão para o Rio Vermelho.

São elas: Conjunto Pirajá I-Pituba; Fazenda Coutos-Pituba; Alto de Santa Terezinha/Rio Sena-Pituba; Alto do Cabrito/Boa Vista do Lobato-Pituba; Boca do Rio-Ribeira; Vale dos Rios/Stiep R3; Nordeste-Ribeira; Barbalho-Iguatemi; Santa Mônica-Pituba; Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/7 de Abril-Barra; Sussuarana-Barra R2; Cabula VI-Pituba; e Mata Escura-Pituba.

Já as linhas Estação Pirajá-Barra 3 e Estação Mussurunga-Barra 3 também terão o funcionamento prolongado até as 0h. Vale ressaltar que todas as demais linhas do transporte vão operar normalmente.

Alteração no trajeto

As linhas que partem da Rua Visconde de Itaborahy/Nordeste de Amaralina sentido Barra, Federação ou Centro deverão retornar no Bompreço e seguir pela Avenida Otávio Mangabeira, Praça Nossa Senhora da Luz, Rua Pernambuco, Avenida ACM com retorno na Comercial Ramos, Avenida Juracy Magalhães Junior, Lucaia, Avenida Garibaldi com retorno próximo ao Hospital Jorge Valente, Avenida Garibaldi, Rua Bartolomeu de Gusmão, Avenida Presidente Vargas, e daí retomam o itinerário normal.

Já as linhas que passam pela Avenida Centenário, Rua Ademar de Barros e Cardeal da Silva com destino à Avenida Presidente Vargas/Rua da Paciência/Largo da Mariquita/Orla deverão seguir pela Avenida Presidente Vargas, Rua Eurícles de Matos, Avenida Garibaldi, Lucaia, Avenida Juracy Magalhães Junior, Avenida ACM, Rua Rio Grande do Sul, Avenida Manoel Dias da Silva, Rua Visconde de Itaborahy e retorno no Bompreço, com o itinerário normal em seguida.

As linhas com origem Garibaldi ou Vasco da Gama com destino Rua Conselheiro Pedro Luís/Largo da Mariquita seguirão pela Lucaia, Avenida Juracy Magalhães Junior, Avenida ACM, Rua Rio Grande do Sul, Avenida Manoel Dias da Silva, Rua Visconde Itaboraí, retorno no Bompreço e segue o itinerário.

Táxis e mototáxis

Quem pretende utilizar o serviço de táxis e mototáxis terá à disposição cinco pontos de táxis nas redondezas da festa: Largo da Mariquita, Largo Santana, Parque Cruz Aguiar, Praça Carlos Batalha e próximo ao Bompreço do Rio Vermelho, onde também haverá um ponto de mototáxi.

