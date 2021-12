Festa de Iemanjá terá wi-fi gratuito no Rio Vermelho

Os devotos que vão participar da festa de Iemanjá nesta sexta-feira, 2 de fevereiro, terão acesso a uma rede de wi-fi gratuita no Rio Vermelho.

De acordo com a Prefeitura, quatro pontos do bairro contarão com conexão gratuita à internet por meio da rede #CONECTA_SALVADOR: o deck da praia da Paciência, a Casa de Iemanjá, a região da quadra de esportes e o Largo da Mariquita.

Na quarta, 31, o diretor-presidente da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel), Alberto Braga, esteve no Rio Vermelho para fazer os últimos testes de conectividade da rede.

A festa de Iemanjá vai contar também com câmeras instaladas pela Cogel, para monitorar o ordenamento e dar apoio técnico às secretarias de Ordem Pública (Semop) e de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), além da Guarda Civil Municipal (GCM).

