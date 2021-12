Festa de Iemanjá muda trânsito no Rio Vermelho; confira mapa

Por conta da Festa de Iemanjá nesta terça-feira, 2, o trânsito no bairro do Rio Vermelho sofrerá bloqueios e o estacionamento será proibido em alguns pontos.

Entre as 4h da terça-feira, 2, e as 6h da quarta-feira, 3, serão proibidos a circulação de veículos e o estacionamento na Travessa Prudente de Moraes, nos largos de Santana e da Mariquita, e nas ruas da Paciência, Guedes Cabral, Borges dos Reis, Prof.ª Almerinda Dutra, João Gomes e Conselheiro Pedro Luiz.

O tráfego de veículos para quem vem da Ondina e Federação será desviado nas avenidas Oceânica (altura do cruzamento com a Rua Eurycles de Mattos, saída para a Avenida Garibaldi), e Cardeal da Silva (cruzamento com a Rua Almirante Barroso, logo após o viaduto sobre a Garibaldi).

No outro sentido, para quem vem da Pituba e Amaralina, o trânsito será desviado na Rua Oswaldo Cruz (na altura do cruzamento com a 'rua do canal') e na Rua Conselheiro Pedro Luiz (à altura do retorno para a Avenida Vasco da Gama). As ruas Marquês de Monte Santo e Odilon Santos terão sentido duplo de tráfego (trecho em azul do mapa abaixo).

Além disso, serão instaladas 13 barreiras para o trânsito dentro da região da festa. Os moradores das localidades onde o tráfego de veículos foi bloqueado só poderão ter acesso mediante apresentação do comprovante de residência.

Transporte público

Para quem quiser usar o transporte público para chegar à festa, a prefeitura vai aumentar o período de operação de 13 linhas: Conj. Pirajá I - Pituba; Faz. Coutos - Pituba; A. de Santa Terezinha / Rio Sena - Pituba; Alto do Cabrito /B.V.Lobato - Pituba; Vale dos Rios / Stiep R3; Nordeste - Ribeira; Nordeste - Joanes / Lobato; Barbalho - Iguatemi; Santa Mônica - Pituba; N. Brasília/Jd. N. Esperança / 7 de Abril - Barra; Sussuarana - Barra R2; Cabula VI - Pituba; Mata Escura - Pituba. A linha Est. Pirajá - Barra 3 também terá seu funcionamento prolongado, mas até as 23h30.

Confira no mapa abaixo as barreiras, os desvios de tráfego e o trecho em dois sentidos:

