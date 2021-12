Festa de Iemanjá: fluxo é intenso de pedestres e veículos no Rio Vermelho

Dia 2 de fevereiro é o dia de homenagear Iemanjá, orixá rainha dos mares. Como de costume, o bairro do Rio Vermelho, local onde fica a casa em tributo a orixá, é o principal ponto para a entrega das oferendas.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), há grande fluxo de pedestres no bairro. Além disso, algumas vias próximas ao bairro estão com trânsito intenso, como é o caso da Rua Oswaldo Cruz, Rua da Paciência e no Cruzamento do Lucaia.

adblock ativo