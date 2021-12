Festa de Cosme e Damião altera trânsito na Liberdade dia 27

O dia de Cosme e Damião é festejado nesta terça-feira, 27. Na Liberdade, onde fica a igreja dedicada aos santos, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que o tráfego na rua Lima e Silva, entre o trecho da Pero Vaz e do largo da Soledade, sofrerá algumas alterações nos horários entre 13h e 18h30.

Para quem costuma trafegar diariamente pelo bairro, e não quer participar dos festejos, pode pegar as seguintes vias, sentido Centro: rua Pero Vaz e depois rua Conde de Porto Alegre, largo do Tamarineiro, rua Saldanha Marinho, largo do Queimado e largo da Soledade.

No sentido oposto, a opção é o largo da Soledade, largo do Queimado, rua Saldanha Marinho, largo do Tamarineiro, rua Conde de Porto Alegre, rua Pero Vaz e rua Lima e Silva.

