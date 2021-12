Festa de 15 anos vira noite de sonho para garotas carentes

O 15º aniversário de uma menina é uma data importante e, por isso, deve ser única. Para as 16 garotas do projeto Sonho de Menina, a comemoração é ainda mais especial.

Em seu terceiro ano, o projeto idealizado pela cerimonialista Rita Torquato proporciona um dia de princesa para meninas com câncer, problemas cardíacos ou cujos pais passam por dificuldades financeiras. O evento aconteceu neste domingo, 27, no Cerimonial Rainha Leonor, em Nazaré, em Salvador.

As debutantes, assistidas por instituições como a Santa Casa de Misericórdia e o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gacc-BA), são selecionadas a partir da data de aniversário e condições de saúde. Toda a festa é bancada por doações de colaboradores e tem tudo o que as aniversariantes merecem: vestido, maquiagem e uma decoração dignos de contos de fada.

Segundo Rita, o que despertou a ideia foi a visita inesperada de uma menina carente na festa em que ela trabalhava. "Ela veio encher a garrafa de água e ficou deslumbrada. Me perguntou se só rico podia ter uma festa daquelas. Desde então, tento realizar esse sonho de meninas que não têm condições", conta.

Para as debutantes Thaís Matos, Iraíldes Reis, Jaqueline de Jesus, Sara Santos e Elisângela Conceição, o baile estava melhor do que elas sonhavam. "Desde os 10 anos eu sonhava com uma festa assim. Os príncipes são lindos!", disse Thaís. "Eu tô amando, mas estou com vergonha de dançar a valsa", confessou Jaqueline.

Entre os pais, o mesmo entusiasmo. "É uma felicidade para minha filha com todo o tratamento. Fico contente por isso", falou Antônio Reis, pai de Iraíldes.

