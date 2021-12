Festa de 15 anos anima jovens em tratamento

Ter um dia de cuidados em um salão de beleza, vestir um traje de princesa, chegar a uma festa de limousine, pisar um tapete vermelho e dançar valsa com um príncipe. A idealização de um baile por boa parte das adolescentes se tornará realidade para 15 jovens, neste domingo, 28, em mais uma edição do projeto Sonho de Menina.

Pelo segundo ano consecutivo, a produtora de eventos Rita Torquato e equipe reúnem 80 parceiros - clientes e empresários do ramo - para realizar o sonho de uma festa de 15 anos para jovens de baixa renda que sofrem de cardiopatias ou fazem tratamento contra o câncer.

O evento, que promove o encontro de uma média de 300 convidados, é realizado no cerimonial Rainha Leonor, no bairro de Nazaré. A ideia nasceu há cerca de sete anos, quando Rita trabalhava na produção do baile de uma cliente.

"Uma menina na sinaleira ficou olhando a movimentação, pediu para entrar e ficou deslumbrada com tudo que estava sendo feito", revela a produtora de eventos. A proposta foi amadurecendo até ela convidar a amiga e empresária Michelly Cerqueira.

Seleção - O trabalho de organização começa com a reserva do local um ano antes e fica mais intenso a dois meses da festa, com a escolha das meninas. "É a parte mais complicada de todo o processo, pois todas merecem. Sonho poder fazer dois por ano para ampliar a quantidade de meninas", diz Rita Torquato. As garotas são encontradas em instituições como o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gacc), além de hospitais como Martagão Gesteira, Aristides Maltez e Santa Izabel.

A equipe médica, parentes e amigos de Domingas Ribeiro de Miranda ouvem a garota falar da festa todos os dias. "Falo disso o tempo inteiro. Adorei o teste de maquiagem, quero muito brilho e imagino meu rosto em uma foto enorme. Por mim, a festa ia até a madrugada", contou a adolescente, que faz tratamento no Hospital Aristides Maltez.

Após contato com os pais e encontro com as meninas, começa a busca das doações. "Faço um levantamento de tudo que se faz nesse tipo de festa, das novidades do ramo, e vou atrás dos parceiros para garantir o melhor para elas", explica Michelly.

O dia de mimos começa com a chegada ao salão Barber Beauty, na Pituba, às 12h30. "Começamos a preparar o cabelo, elas fazem as unhas, fazemos a maquiagem, finalizamos o penteado e elas seguem em um tapete vermelho para a limousine direto para o local da festa", diz a diretora de marketing do salão, Roberta Cardoso.

O salão também foi o escolhido para as provas de vestidos, da maquiagem e do book fotográfico feito durante o processo de organização, um mês antes da festa. "A cada sorriso, sentimos a recompensa de participar do projeto", revela Roberta.

Tamires Barbosa de Carvalho optou por um visual mais simples e já ganhou presente antes do evento, com a alta recebida do Hospital Santa Izabel na última sexta-feira. "Estou muito alegre em ser escolhida. Nunca pensei ter uma festa assim", disse.

Responsável pelo símbolo maior do baile - o vestido -, o estilista Fábio Sande também participa do dia de produção das debutantes. "Em um primeiro encontro, percebo o que elas gostam, depois concebo o modelo, faço provas e ajudo a vesti-las no dia. Fico o tempo inteiro com elas e preocupado para que gostem do resultado, porque é gratificante poder concretizar o sonho delas", disse.

Além da festa com decoração, iluminação cênica, pista de dança animada por DJs e banda, as meninas ainda ganham um álbum personalizado, CD com as demais fotos, DVD do evento e um pôster. Neste ano, os pais das jovens também terão os trajes cedidos pelo projeto.

Mãe de jovem que morreu colabora com festa deste ano - A relação criada durante a realização do Sonho de Menina não é encerrada com o término da festa. A doméstica Maria da Conceição Novais Alves, 41 anos, mãe da jovem Juliana Alves, que foi uma das debutantes da edição 2012 do projeto, será uma das colaboradoras.

Juliana morreu vítima de câncer três meses após a festa e estava juntando dinheiro para doar as trufas do evento deste ano. "Vou realizar o sonho dela. Minha filha teve uma festa maravilhosa, que qualquer criança gostaria. Sem contar o carinho com que foi tratada por todos", disse.

"Enquanto eu viver, o Sonho de Menina será realizado. Não tem como não chorar no dia da festa. Elas passam a fazer parte da nossa vida", confessa Rita, emocionada. Todo trabalho é válido para a empresária Michelly. "São dois meses de dedicação integral e agradeço por fazer parte disso. Recebemos muito carinho delas".

