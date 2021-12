Festa de 10 anos do A Tardinha terá transmissão no Periscope

No Dia das Crianças, o A Tardinha - caderno infantil do Jornal A TARDE - completa dez anos. Antecipando a comemoração do aniversário, acontecerá neste domingo, 20, das 14 às 16h, uma festinha no Palacete das Artes, no bairro da Graça. O evento terá entradas de transmissão ao vivo pelo Periscope do A TARDE. Siga a conta no próprio aplicativo ou acompanhe pelo perfil @atarde no Twitter.

Aberta ao público, a festa vai ter contação de histórias, produção de contos e experimentos de ciências. Além disso, ainda acontece uma oficina de histórias em quadrinhos com a presença dos hoje já crescidos Leo, Peu e Juju, que inspiraram os personagens da tirinha "Fabulosos Um Dois Três!".

Com sorteio de livros, muita música e brincadeiras, o evento tem promessa de se tornar um especial do Dia Das Crianças do A Tardinha, com edições anuais.

