Festa da virada do ano começa dia 28 em Salvador

Desta segunda-feira, 28, até a sexta-feira, dia 1º, cerca de 300 artistas vão se apresentar no Réveillon Salvador, promovido pela prefeitura da capital. Para abrigar as 23 atrações programadas para o evento, um grande palco está sendo montado na praça Cayru, no Comércio.



A estrutura, que terá 500 m², equipamentos de iluminação e mesa de som, está em fase de finalização e deve ser entregue no final da tarde deste domingo, 27.

Na manhã deste sábado, 26, cerca de 50 operários ainda trabalhavam na instalação das caixas de som, telões - que vão projetar as imagens dos artistas - e na decoração da estrutura. Também está em fase de finalização um camarote, com 1.200 m².



Os shows estão programados para acontecer entre 19h e 4h, de segunda a quarta-feira. No dia da "virada", quinta-feira, as apresentações começarão às 18h. No dia 1° de janeiro, os shows terão início às 17h. A expectativa da prefeitura é de que o evento reúna 1,3 milhão de pessoas na praça Cayru.

Programação



Nesta segunda-feira, 28, a abertura oficial ficará por conta do cantor Saulo Fernandes, a partir das 19h. O artista, que participou das três edições da programação da virada de ano em Salvador, vai dividir o palco com Jota Quest, Ilê Aiyê, É O Tchan e Pablo.



No dia seguinte (terça, 29), será a vez das apresentações das bandas baianas Duas Medidas, Timbalada e Psirico. O dia também terá espaço para o rock do Capital Inicial e do sertanejo de Luan Santana.



No dia 30 (quarta), a cantora Alinne Rosa vai aquecer o público para as apresentações do Harmonia do Samba, Wesley Safadão, Durval Lélys e Sorriso Maroto.



A noite do Réveillon (31) terá Filhos de Gandhy, a dupla sertaneja Jorge e Mateus, a banda O Rappa e o cantor baiano Tayrone Cigano.



A contagem regressiva para o novo ano será comandada pela cantora Ivete Sangalo. Em seguida, subirá ao palco a atração internacional Dimitri Vegas & Like Mike.



No dia 1°, o já tradicional show durante o pôr-do-sol da cantora Daniela Mercury e a banda Olodum encerrarão o evento.



Para receber o novo ano, foi preparada também uma queima de fogos especial de 180°. O espetáculo, com duração de 15 minutos, terá show piromusical.



Para os cinco dias, a prefeitura preparou um esquema especial para ordenamento do comércio informal, segurança e saúde.



O público contará, ainda, com espaços para alimentação com estandes de restaurantes e lanchonetes de Salvador selecionados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).



Também serão instaladas duas praças de alimentação com food trucks: uma localizada ao lado da Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia e outra na avenida Lafaiete Coutinho (Contorno), perto do Distrito Naval.

