Festa da Conceição terá esquema especial neste domingo

Os festejos por conta do Dia de Nossa Senhora da Conceição serão realizados neste domingo, 8, em Salvador, e a prefeitura decidiu montar um esquema especial para garantir o bom andamento da celebração.

Já a partir das 19h deste sábado, 7, até o início da manhã de segunda-feira, 9, a Transalvador bloqueia o trânsito na Avenida Contorno, Ladeira da Conceição e toda a marginal da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio.

Quem necessitar de algum atendimento de urgência e emergência, terá à disposição nove postos de pronto-atendimento 24 horas espalhados, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que pode ser solicitado pelo número 192.

Cerca de 40 agentes da Secretaria de Ordem Pública (Semop) vão fiscalizar a atuação de ambulantes irregulares e não credenciados, alimentos comercializados em espetos e bebidas em embalagens de vidro.

Os fiscais da autarquia, responsável pela organização da festa, terão o apoio de equipes da Guarda Municipal, composta também por 40 agentes.

A Superintendência de Controle do Uso do Solo do Município (Sucom) vai fiscalizar a utilização de publicidades irregulares, como faixas e cartazes, e vai trabalhar para inibir a possível atuação de veículos utilizando som em volume acima do permitido por lei.

Além disso, a prefeitura confirmou que 36 sanitários químicos (24 femininos e 12 masculinos) foram instalados pela Limpurb. O órgão também será responsável pela limpeza no entorno da área dos festejos. A equipe terá 25 agentes de limpeza, um compactador, quatro carros-pipa e duas caçambas carregadeiras.

