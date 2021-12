Festa da Conceição da Praia terá esquema especial neste sábado

Os festejos em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, considerada padroeira da Bahia, serão realizados neste sábado, 8, que é feriado em Salvador, e a prefeitura montará um esquema especial nos serviços municipais.

Para garantir o bom andamento da celebração, que ocorre no bairro do Comércio das 5h às 17h, o transporte público terá reforço em linhas de ônibus e o trânsito será modificado na região da Cidade Baixa.

Transporte

Conforme a Secretaria de Ordem Pública (Semop), serão disponibilizados três veículos extras da frota reguladora, disponíveis na Estação da Lapa, das 15h às 22h. Os roteiros serão distribuídos entre Orla, Centro e Subúrbio, de acordo com a demanda.

Já as linhas que operam na região da festa terão o itinerário modificado, de acordo com as alterações realizadas pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

Trânsito

A partir das 10h30 do sábado, durante a Procissão, a Transalvador fará interdição progressiva do tráfego de veículos na rua Miguel Calmon, rua da Holanda, e avenida da França (confira os locais das barreiras fixas e móveis abaixo).

Será feita também proibição da circulação e do estacionamento de veículos, das 5h de sábado, 8, à 0h de domingo, 9, na avenida Lafayete Coutinho (avenida Contorno), entre o Solar do Unhão e a praça Visconde de Cayru, rua Conceição da Praia, ladeira da Conceição da Praia, rua Manoel Vitorino, rua Dionísio Martins, praça Visconde de Cayru, rua da Bélgica (trecho entre as ruas Portugal e Miguel Calmon), rua Corpo Santo e rua Santos Dumont.

Os veículos provenientes da avenida da França, com destino à Cidade Alta, terão como opção de tráfego a rua da Bélgica, avenida Estados Unidos, praça da Inglaterra, rua Pinto Martins e ladeira da Montanha. Já os veículos provenientes da avenida Lafayette Coutinho (avenida Contorno), com destino à Cidade Baixa, terão como opção de tráfego a ladeira do Gabriel e a ladeira dos Aflitos.

Outras alterações

Elevador Lacerda - Começa a funcionar uma hora mais cedo, às 6h, para atender aos fiéis que irão para a missa e procissão pela manhã. O equipamento fecha às 22h, horário normal de sábado e feriado.

Saúde - Haverá uma ambulância estacionada ao lado da Igreja Conceição da Praia, das 6h às 18h. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris irá operar com um esquema de profissionais reforçado para atender eventuais transferências de pacientes provenientes da festa.

Fiscalização e Segurança - Irão trabalhar na festa, cerca de 80 fiscais de comércio, sendo 28 desde a sexta-feira, 7, das 20h às 7h, e mais 52 no sábado, das 7h às 19h. Outros quatro agentes de fiscalização trabalham no combate à poluição sonora.

A Guarda Civil Municipal (GCM) será reforçada em 30 agentes, na região do Elevador Lacerda e na área da festa. Os números podem aumentar, conforme a demanda dos órgãos.

