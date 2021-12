Festa da Conceição da Praia terá esquema especial de serviços

A Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, que irá acontecer na região do Comércio, em Salvador, neste domingo, 8, contará com um esquema especial de serviços e atendimento que será montado pela Prefeitura. A operação envolve os serviços de mobilidade, trânsito, saúde e segurança.

Ônibus

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) disponibilizará seis veículos extras da frota reguladora, que estarão disponíveis na Estação da Lapa, das 15h às 22h, e terão roteiros distribuídos nas três áreas da cidade: Orla, Centro e Subúrbio, de acordo com a demanda. Além disso, três linhas serão reforçadas a partir das 11h: Paripe–Barra, Estação Pirajá–Barra 1 e a Estação Mussurunga–Barra 1. Os ônibus que circulam na região do evento terão os itinerários modificados, de acordo com as alterações de trânsito realizadas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Alterações no trânsito

A Transalvador fará algumas alterações para ordenar o trânsito da região do Comércio. Haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, durante a procissão, a partir das 10h30, na rua Miguel Calmon, rua da Holanda, e avenida da França. A procissão sai da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, após missa solene, em direção às ruas do Comércio e depois retorna para o ponto de partida.

Será feita também proibição da circulação e do estacionamento de veículos, das 5h de sábado, 7, à 0h de segunda, 9, na avenida Lafayete Coutinho (Avenida Contorno), trecho compreendido entre o Solar do Unhão e a Praça Visconde de Cayru; rua Conceição da Praia; Ladeira da Conceição da Praia; rua Manoel Vitorino; rua Dionísio Martins; Praça Visconde de Cayru; rua da Bélgica (trecho compreendido entre as ruas Portugal e Miguel Calmon); rua Corpo Santo e rua Santos Dumont.

Os veículos provenientes da avenida da França, com destino à Cidade Alta, terão como opção de tráfego a rua da Bélgica, avenida Estados Unidos, Praça da Inglaterra, rua Pinto Martins e Ladeira da Montanha. Já os veículos provenientes da avenida Contorno, com destino à Cidade Baixa, terão como opção de tráfego a Ladeira do Gabriel e a Ladeira dos Aflitos.

Taxi e mototáxi

Outra opção é solicitar o serviço de táxi, através do aplicativo Táxi Mobi, que vai operar com Bandeira 1 e 25% de desconto. Além disso, haverá três pontos de táxis e mototáxis no entorno do evento: em frente ao Elevador Lacerda (na parte de cima), na Praça Municipal, na rua Miguel Calmon e também na avenida Estados Unidos.

Elevador Lacerda

O equipamento vai começar a operar com uma hora de antecedência, ou seja, das 6h até as 22h. A tarifa será gratuita.

Saúde

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma avançada e uma básica, estarão de plantão, das 6h às 18h, ao lado da Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia. Além disso, profissionais das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Vale dos Barris e de Brotas estarão preparados para prestar atendimento.

Proteção ao patrimônio

A Guarda Civil Municipal (GCM) vai disponibilizar agentes para reforço na atuação no Elevador Lacerda e no patrulhamento preventivo na área da festa.

