Festa da Conceição altera rotina e trânsito no Comércio

Nesta quinta-feira, 8, o feriado será marcado por manifestações de fé e louvor a Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia. Os festejos à santa ocorrem em frente à igreja que leva o nome dela, na Cidade Baixa, no bairro do Comércio.

A fim de atender às demandas dos fiéis que participarão das comemorações, e das pessoas que trafegam pelo local, a Transalvador efetuou algumas modificações no trânsito, desde às 19h desta terça-feira, 6, nos trechos onde a festa acontece.

Além de ser proibido estacionar veículos na ladeira da Montanha, haverá bloqueio nos seguintes percursos: avenida Lafayette Coutinho (Contorno) – entre o Solar do Unhão e a praça Visconde de Cayru –, rua Conceição da Praia, rua Dom Macedo Costa (ladeira da Conceição), rua Doutor Manoel Vitorino, rua Dionísio Martins, praça Visconde de Cayru, rua da Bélgica – entre as ruas Portugal e Miguel Calmon –, rua Corpo Santo e rua Santos Dumont.

“É recomendado que os motoristas evitem esses trechos da cidade, para que não haja congestionamento e atraso no trânsito. Uma opção, também, é utilizar o transporte público, que terá um reforço na ocasião”, alerta Fabrízio Muller, superintendente da Transalvador.

A partir das 10h30, haverá interdição progressiva do tráfego, nas ruas Miguel Calmon e da Holanda e na avenida da França, para atender à procissão.

Para suprir a necessidade das pessoas que utilizam o transporte público, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) disponibilizará três veículos extras na frota reguladora, na Estação da Lapa, das 16h às 23h. Os roteiros atendem a três áreas da cidade: orla, Centro e subúrbio, de acordo com a demanda.

Os ônibus que circulam na região onde acontecerá a festa também terão mudanças no itinerário conforme as alterações de trânsito realizadas pela Transalvador.

Ano nacional

Este é um ano especial para os devotos da fé católica. Trata-se do Ano Nacional Mariano, instituído pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). “A Imagem de Nossa Senhora Aparecida (padroeira do Brasil) foi encontrada há 300 anos. Por isso, a escolha do tema para a festa de Nossa Senhora da Conceição é a paz”, explica Marília Gabriela Silva Dias, secretária DOC do Interventor pe. Valson Sandes, pároco da Basílica.

Além do Ano Nacional Mariano, a festa também celebra os 45 anos de proclamação da Nossa Senhora da Conceição como padroeira do estado da Bahia. “Teremos missas o dia inteiro, às 5h, 6h, 11h30..., até o fechamento, às 18h30. A mais cheia é a de 8h, seguida de procissão”, afirma.

“A Casa de Nossa Senhora está aberta. Acolhemos todos sem distinção, independente do credo ou religião, porque o mais importante é ela”, reitera Gabriela.

Precaução

Uma ambulância estará disponível para atender os fiéis, caso seja necessário. As mais diversas esferas da sociedade baiana estão engajadas nos preparativos para a festa, desde a Marinha até a população civil.

“A Transalvador nos tem dado muito apoio. A Codesal, a Polícia Militar e Arquidiocese também. Os marinheiros guarnecem a imagem de Nossa Senhora e, além disso, contamos com o grupo de cerca de 100 pessoas na comissão de organização dos festejos”, informa Marília, que há 4 anos está à frente dos preparativos para a comemoração.

Apoios

A Prefeitura de Salvador disponibilizará diversos serviços para os cidadãos que participarão dos festejos neste feriado, desde saúde até proteção ao patrimônio público e defesa civil.

A Secretaria Municipal da Saúde disponibilizará uma ambulância de suporte avançado – das 5h às 17h –, com médico, enfermeiros, técnicos e socorristas. Há, também, o Samu 192, que funciona 24 horas por dia, além das UPAs Barris, San Martín e Brotas.

Sobre ordenamento e segurança, a Secretaria Municipal de Ordem Pública terá 33 agentes na fiscalização aos comerciantes informais.

A Empresa de Limpeza Urbana atuará com 55 agentes divididos em diferentes turnos no principal dia da festa. Haverá 45 sanitários químicos, na rua Miguel Calmon, atrás do Mercado Modelo e na Conceição da Praia.

Já a Defesa Civil estará de plantão 24 horas para atender situações de risco à população. O serviço pode ser acessado pelo telefone 199.

Segurança

“Todo ano, a 16ª Companhia fica responsável pela Festa da Conceição da Praia. Essa é uma área de responsabilidade nossa”, relata o major Ibrahim de Almeida, da 16ª Companhia de Polícia Militar, que fica ao lado da Basílica da padroeira.

“Temos um plano de operação voltado para o evento. Nos dias que antecedem a festa, temos equipe de policiais à paisana, que fazem levantamentos, em busca de possíveis pontos de eclosão de problemas. No dia do evento, temos o policiamento ostensivo fardado por meio de trios e patrulhas, nos postos elevados de observação e os postos de comando”, explica o major, que há 2 anos está à frente da companhia.

A 16ª Companhia conta com o apoio da Rondesp e da Operação Gêmeos. Além disso, a operação contará com cerca de 120 policiais fardados nas ruas durante toda a celebração, que também acompanham a procissão de amanhã.

“A modalidade de crime recorrente nessas festas populares são os pequenos furtos. Então, a gente pede para as pessoas que evitem aglomeração e a ostentação de coisas de valor”, aconselha.

