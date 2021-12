Festa com mais de 200 pessoas é encerrada no bairro de Santa Mônica

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), juntamente com a Polícia Militar (PM-BA), encerrou na noite desta sexta-feira, 26, uma festa clandestina com mais de 200 pessoas. A aglomeração acontecia em uma casa de eventos no bairro de Santa Mônica, em Salvador.

De acordo com a pasta municipal, o flagrante faz parte da Operação Sílere que, em conjunto com as equipes policiais, possui o intuito de combater a poluição sonora. Além disso, toda a Bahia está sob medidas restritivas de combate de a Covid-19. O decreto prevê a proibição de eventos, independentemente do número de participantes.

Por conta da atividade irregular, os equipamentos da casa foram apreendidos e o local foi interditado. Em sua grande maioria, o público do evento era composto por jovens que ainda estavam sem o uso da máscara.

