Ferryboat: Terminal de São Joaquim opera sem longas filas

O fluxo de pedestres e veículos no Terminal São Joaquim, em Salvador, é intenso na manhã deste domingo, 7, mas sem longas filas de espera para embarque no ferryboat. Já em Bom Despacho, a movimentação é pequena.

A Companhia Internacional Marítima mantém de hoje à tarde até segunda-feira, 8, o esquema especial, com frota máxima de oito ferries, para o movimento de retorno a Salvador pelo Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

Por conta do feriadão municipal, 27 mil veículos e 113 mil pedestres deixaram a capital baiana com destino à Ilha, conforme estimativas da empresa. O tempo de espera para o embarque na manhã deste sábado, 6, era de duas horas para veículos, com acesso tranquilo para pedestres.

Diante do fluxo de passageiros logo cedo, a primeira embarcação foi antecipada, de 5h para 4h20. As filas ficaram maiores de manhã, em virtude do reboque do ferry Pinheiro, que precisou passar por manutenção rápida, voltando a operar somente às 11h. Para a volta, os horários previstos em Bom Despacho começam às 6h e seguem, de meia em meia, até as 23h30.

A Concessionária Litoral Norte, que administra as praças de pedágio e a gestão da Estrada do Coco e Linha Verde, na BA-099, também espera grande movimento de retorno à capital baiana, a partir deste domingo. Somente neste sábado, 6, cerca de 20 mil veículos passaram pelas praças de pedágio. Na Rodoviária e BR-324, o movimento foi tranquilo.

