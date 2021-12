Ferryboat tem problema técnico durante viagem

O ferryboat Ivete Sangalo apresentou um problema eletrônico no motor logo após desembarcar do Terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta sexta-feira, 15. O defeito na embarcação foi identificado pela equipe técnica, mas a causa ainda é desconhecida. Não há informações sobre o número de passageiros a bordo.



Conforme a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), órgão que administra o sistema ferryboat, o problema técnico foi identificado pelo comandante da embarcação cerca de 10 minutos depois da prancha deixar o terminal.

O órgão afirma que o navio não ficou à deriva, mas precisou retornar o percurso. A medida, segundo a Agerba, foi necessária para transferir os passageiros para o ferry Rio Paraguaçu.

A Agerba não soube informar quando os reparos na prancha devem ser iniciados. Mas pretende liberar a embarcação para a popução no início da tarde desta sexta.

No dia 19 de janeiro, a embarcação Ivete Sangalo também apresentou problema técnico em um dos eixos e precisou ser retido para passar por consertos. O navio comporta 600 passageiros e 74 veículos. Com o problema, o sistema marítimo passa a operar nesta sexta com quatro embarcações, são elas a Anna Nery, Rio Paraguaçu, Maria Bethânia e Pinheiro. Todas, segundo o órgão, sem nenhuma restrição.

adblock ativo