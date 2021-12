Ferryboat tem movimento tranquilo neste domingo

O movimento no sistema Ferryboat é tranquilo nos terminais de São Joaquim, em Salvador, e Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, neste domingo, 10.

Segundo a Internacional Travessias, quatro embarcações, com partidas a cada 1 hora, operam nesta tarde: Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Pinheiro e Maria Bethânia. As viagens acontecem em horários regulares.

Ainda de acordo com a empresa, a compra de passagem nos dois terminais pode ser realizada por meio dos cartões de crédito, débito ou dinheiro. A disponibilidade de vagas para o serviço Hora Marcada (exclusivo aos condutores de veículos), pode ser conferida pela internet. O pagamento para esta modalidade pode ser feito através dos cartões de débito ou crédito.

Para mais informações, os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente (CAC), localizada no Terminal São Joaquim e aberta de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 7h às 13h ou através do telefone: (71) 3032-0475 ou email: ecac@internacionaltravessias.com.br.

