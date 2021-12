Ferryboat tem movimento intenso no Terminal São Joaquim

O sistema ferryboat registra fluxo intenso para veículos e pedestres no Terminal São Joaquim, na manhã deste sábado, 10. Em Bom Despacho, o movimento é tranquilo para as duas categorias.

De acordo com informações da Internacional Travessias Salvador (ITS), o tempo médio de espera é de duas horas e o sistema conta, neste momento, com as embarcações: Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Anna Nery, Pinheiro e Ivete Sangalo.

Segundo a administradora do serviço, o funcionamento ocorre de acordo com resolução da Agerba, por conta da pandemia do novo coronavírus. As viagens acontecem entre 5h e 22h, saindo de Salvador; e a partir da Ilha de Itaparica, também das 5h até 22h.

Além disso, para prevenir o contágio da doença, o uso de máscara pelos passageiros é obrigatório e a autorização para embarque é equivalente a 75% da capacidade de atendimento dos barcos para veículos e 50% para pedestres.

Durante o ato da compra de passagens, os passageiros recebem orientações sobre os protocolos de segurança, através do sistema de rádio dos terminais e embarcações, por meio de cartazes expostos e contam também com o auxílio dos controladores de pátio.

