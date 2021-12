Ferryboat tem fluxo intenso nesta sexta-feira

O movimento no sistema ferryboat está intenso no terminal de São Joaquim, no Comércio, já que o feriado do dia dos servidores foi transferido para esta sexta-feira, 31, na Bahia, o que fez funcionários públicos anteciparem a viagem.

O passageiro que estiver viajando sem carro tem embarque imediato. Já quem estiver com veículo enfrenta fila de 2h30, de acordo com a a assessoria de comunicação do Ferryboat.

O sistema opera com as embarcações Anna Nery, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Pinheiro e Dorival Caymmi.

A assessoria informou ainda que com a chegada do verão é esperado um fluxo maior de passageiros.

adblock ativo