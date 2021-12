Ferryboat tem espera de até 3h para embarque de pedestres na Ilha de Itaparica

O movimento da volta do feriadão de fim de ano está bastante intenso no ferryboat, para embarcar no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, nesta segunda-feira, 4. A espera para embarcar é de 3h para pedestres e 2h30 para veículos, segundo a Internacional Travessias Salvador, administradora do sistema.

No sentido oposto, no Terminal de São Joaquim, em Salvador, o fluxo de passageiros é tranquilo com embarques acontecendo sem espera. Nesta segunda, cinco embarcações estão em operação na travessia. São elas: Zumbi dos Palmares, Anna Nery, Rio Paraguaçu, Dorival Caymmi e Pinheiro.

Vale lembrar que seguem obrigatórios o uso de máscara pelos passageiros e a autorização para embarque equivalente a 75% da capacidade de lotação dos barcos para pedestres, conforme resolução da agência reguladora, que prevê, também, o atendimento aos veículos correspondente à capacidade total de cada embarcação. O serviço de Hora Marcada permanece suspenso.

