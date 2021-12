Ferryboat tem espera de até 2h para carros no Terminal de São Joaquim

As pessoas que estavam de carro e quiseram embarcar no ferryboat do Terminal de São Joaquim, na noite desta sexta-feira, 3, encararam uma longa fila de espera. Apesar do transtorno para segue sentido Ilha de Itaparica, o trajeto contrário não apresentou registro de filas.

De acordo com a Internacional Travessias, o movimento por volta das 19h era intenso, com previsão de espera para os carros estimada em 2h. As filas não se aplicam para o caso de pedestres, com exceção daqueles que chegam muito próximo do horário de embarque e com a capacidade do barco atingida.

Por meio de nota, a concessionária que opera o sistema informou que todos os cinco ferries (Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo, Pinheiro, Dorival Caymmi e Anna Nery) seguem em operação e a saída entre eles ocorre a cada uma hora. A primeira viagem nesta sexta-feira ocorreu às 5h e a última está prevista para 22h.

Por fim, a empresa informou que acredita-se que o fluxo fique ainda maior até o início da próxima semana. Nenhum esquema especial foi realizado por conta do feriadão do 7 de setembro.

