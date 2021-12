Ferryboat tem espera de 3h para embarque de veículos

O tempo de espera para embarque de veículos no terminal de São Joaquim é de três horas na tarde desta sexta-feira, 5. Já para pedestres, é de cerca de 30 minutos. De acordo com informações da Internacional Travessias, responsável pelo sistema ferryboat, com saídas a cada 30 minutos.

O movimento continua tranquilo para quem vem para Salvador pelo terminal marítimo de Bom Despacho.

O sistema funciona com as embarcações Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Rio Paraguaçu, Pinheiro, Anna Nery e Maria Bethânia.

A expectativa é que 504 mil pedestres e 79 mil veículos realizem a travessia até o dia 15 de fevereiro.

