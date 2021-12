Ferryboat registra movimento tranquilo de passageiros nesta segunda

Segue tranquilo na tarde desta segunda-feira, 30, o fluxo de veículos e pedestres que realizam a travessia entre Salvador e Itaparica pelo sistema ferryboat, a partir dos terminais de São Joaquim e Bom Despacho.

Segundo a Internacional Travessias Salvador, concessionária que administra o serviço, as embarcações Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi e Anna Nery operam com saídas em horários regulares (de hora em hora) e alguns extras.

O sistema funciona nesta segunda até as 23h30. Já nesta terça, 1º, feriado do Dia do Trabalhador, a travessia acontece entre 6h e 1h. Na quarta, 2, o horário de início será antecipado para as 4h e segue até 23h30.

