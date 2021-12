Ferryboat: passageiros enfrentam fila de 1h30 para embarcar

Os usuários do ferryboat encontraram dificuldade para embarcar na manhã desta sexta-feira, 17. O fluxo intenso de passageiros e veículos, por conta do fim de semana e do ferido do Dia do Comerciário, causou fila e espera para embarque de até 1h30.

O sistema está operando de uma em uma hora com os ferries Ivete Sangalo, Rio Paraguaçu, Ana Nery e Juracy Magalhães Junior, além da nova embarcação Zumbi dos Palmares, que está em operação assistida.

Segundo informações da assessoria de comunicação do ferryboat, não há nenhuma embarcação quebrada nem atrasada.

