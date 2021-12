Ferryboat opera sem filas de veículos e pedestres

O Sistema Ferryboat opera sem filas de carros e pedestres neste sábado, 30. De acordo com a Internacional Marítima, empresa responsável pelas travessias, quatro embarcações estão em operação: Ana Nery, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Rio Paraguaçu.

Com o movimento tranquilo, a Internacional Marítima não colocou os ferries Pinheiro e Agenor Gordilho em operação. Entretanto, as embarcações voltarão a ser usadas a partir do aumento da demanda de passageiros. O movimento no Terminal de Bom Despacho deve aumentar a partir da tarde deste domingo, 31.

As chuvas que atingiram Salvador na manhã deste sábado, não dificultam o sistema de travessias.

