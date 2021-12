O sistema ferryboat opera com apenas uma embarcação na manhã desta quarta-feira, 23, em Salvador. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações do Estado (Agerba), a único ferry disponível para travessias é o Rio Paraguçu.

Conforme o órgão, o ferry Ana Nery passa por revisão desde a manhã da última terça, 22. Já o Ivete Sangalo apresentou problemas em um dos eixos, na manhã do último sábado, 19, e ainda passa por consertos.

A previsão da Agerba é de que Ana Nery volte a operar ainda esta quarta. Já o Ivete Sangalo permanece sem previsão de retorno às operações.

