Ferryboat oferece 600 vagas de hora marcada no feriado

Quem desejar viajar pelo sistema ferryboat no feriado da Proclamação da República na próxima quinta-feira, 15, já pode garantir a sua passagem. A Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa que administra o transporte, disponibilizará 600 vagas extras do serviço de hora marcada entre os dias 14 e 20 de novembro.

A Internacional Travessias espera um fluxo de aproximadamente 122 mil pessoas, considerando os dois terminais, São Joaquim e Bom Despacho. O número é 10% maior do que o mesmo período no ano passado. Seis embarcações estarão disponíveis: Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.

Durante o período, no sentido Salvador/Itaparica, o sistema funciona sem interrupção para atender aos horários de hora marcada da madrugada. O mesmo ocorre no retorno, entre os dias 18 e 19, sentido Ilha/Salvador.

Os ferries terão partidas em horários oficiais, de hora em hora, porém, a Internacional Travessias informou que também fará viagens extras caso haja demanda. A previsão para as saídas dos ferries é de 30 minutos, em média.

