Ferryboat não faz travessia e recebe festa de luxo à noite

Fotos postadas em redes sociais na noite desta quarta-feira, 15, mostram uma festa particular dentro de uma das embarcações do sistema ferryboat. A informação inicial, transmitida por fontes que passaram pelo Terminal Marítimo de São Joaquim por volta de 20h, era de que um casamento estava acontecendo em um dos ferries.

A afirmação foi feita, segundo essas fontes, pelos próprios funcionários do terminal. Muita bebida, luzes e uma ambulância também foram vistos no local. Nas fotos postadas nas redes sociais por pessoas que estavam no evento privativo, a banda de forró Bicho de Pé é descrita como uma das atrações da festa.

Um vídeo divulgado no Instagram mostra alguns segundos do ambiente festivo dentro da embarcação. A comemoração, de porte luxuoso, pode ter sido autorizada pelos órgãos responsáveis pela operação do transporte marítimo estadual.

A assessoria da Internacional Travessias Salvador, concessionária do sistema, informou que o contrato firmado com o governo autoriza a realização de festas privativas em embarcações, desde que esses eventos não prejudiquem o funcionamento da travessia Salvador-Itaparica, com saídas de hora em hora.

Apesar disto, a embarcação onde ocorreu a festa, a Zumbi dos Palmares, não fez travessias durante a quarta, conforme boletim diário da própria concessionária. Em resposta, ela explicou que a interrupção da travessia pela embarcação não teve relação direta com a festa.

A empresa revelou que, no dia a dia, é possível realizar o transporte apenas com quatro embarcações. Os ferries Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi, que possuem uma capacidade maior do que os outros, não precisariam circular todos os dias por causa da baixa demanda. Além disto, a assessoria ressaltou que o uso comercial do sistema (como o caso da festa) é previsto em contrato.

"A empresa que ganhou a licitação pode fazer uso do sistema comercialmente. Ela tem a liberdade em contrato de administrar de acordo com sua demanda em dias normais e feriados", enfatizou a assessoria.

Em contato com o Portal A TARDE, a Secretaria de Comunicação do Governo da Bahia informou que a realização do evento foi autorizada e que é contratualmente permitida.

Imagens publicadas no Instagram mostram momentos da festa (Foto: Reprodução | Instagram)

adblock ativo