Ferryboat: movimento segue intenso em Bom Despacho

O movimento de usuários do ferryboat segue intenso no Terminal de Bom Despacho, na ilha de Itaparica, desde a manhã desta terça-feira, 9.

De acordo com a concessionária do sistema de travessia, seis ferries estão em operação: Ana Nery, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu, Juracy Magalhães Júnior e Pinheiro.

Enquanto as embarcações Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi realizam operação assistida. Já no Terminal de São Joaquim, em Salvador, o fluxo de passageiros e veículos flui com normalidade.

adblock ativo