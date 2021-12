Ferryboat inicia operação para feriado a partir desta quinta

O sistema Ferryboat irá trabalhar com funcionamento especial a partir desta quinta-feira, 1. Até as 23h30 desta sexta-feira, 2, as seis embarcações Pinheiro, Ivete Sangalo, Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu e Maria Bethânia irão funcionar sem interrupção a partir do terminal de São Joaquim. Já a operação de retorno será estendida até o dia 7.

As viagens vão ser feitas nos horários oficiais, de hora em hora, com saídas extras quando o fluxo aumentar e também, como ocorre em feriados, a maior parte das saídas ocorrerão a cada 30 minutos.

Segundo a Internacional Travessias Salvador (ITS), a estimativa é que de e 1 a 7 de novembro devem passar, pelos dois terminais, cerca de 18 mil veículos e 124 mil pessoas. Este fluxo é equivalente ao que foi transportado no mesmo feriado em 2017.

Para os que desejam viajar com hora marcada, foram ofertadas 300 vagas extras para esta modalidade, distribuídas nos dois trechos. Os interessados podem conferir a disponibilidade no site da ITS. Caso o cliente deseje remarcar, as vagas voltam a ficar disponíveis, para que outros possam ocupá-las.

Esta operação também contará com órgãos da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e polícias Rodoviária, Militar e Civil.

