Ferryboat fará esquema especial para o feriado de São João

Para atender o fluxo do feriado de São João, comemorado no dia 24 de junho, a Internacional Travessias Salvador divulgou, nesta quinta-feira, 16, que fará esquema especial de viagens no Ferryboat. A operação terá início no dia 21 de junho e acabará no dia 27.

Segundo a Internacional Travessias Salvador, administradora do sistema ferryboat, contará com sete embarcações que funcionarão dependendo do fluxo de usuários e disponibilidade em decorrência dos momentos de suporte.

Além de ter um ferry a mais livre para o caso de emergências. As embarcações disponíveis para o período são: Agenor Gordilho, Dorival Caymmi, Anna Nery, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.

Serão feitas viagens entre os dias 21 e 23 initerruptamente para agilizar a saída da capital no terminal de São Joaquim. Já para receber os passageiros, esse mesmo esquema funcionará nos dias 26 e 27, no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. A empresa estima que, neste período de festa junina, circulem entre os terminais mais de 20 mil veículos e mais de 80 mil passageiros.

Os condutores de veículos podem utilizar o serviço Hora Marcada, que possui horários disponíveis e podem ser verificados no site. Estão disponíveis 9.190 vagas para esse sistema, destas, 620 contam com horários extras nas madrugadas de 22, 23 e 27 de junho entre os dois terminais. Neste caso, as viagens acontecerão de hora em hora, entre 1h e 4h de cada dia. O pagamento pode ser feito através dos cartões de débito ou crédito.

Além disso, as passagens para quem não vai viajar de hora marcada podem ser compradas nos terminais por meio dos cartões de crédito, débito ou dinheiro.

adblock ativo