Ferryboat está à deriva na Baía de Todos-os-Santos

A embarcação Pinheiro, que integra o sistema ferryboat, ficou à deriva na manhã desta segunda-feira, 20, na Baía de Todos-os-Santos, enquanto realizava o transporte de passageiros do terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, para Salvador.

De acordo com informações da Internacional Marítima, empresa que administra o sistema, a embarcação sofreu um problema em um dos lemes e teve de ser parada para o conserto.

O ferry Juracy Magalhães, que realizava o trajeto no sentido contrário, mudou a rota para auxiliar no reboque da outra embarcação. Neste momento, as duas seguem para a ilha.

Uma equipe de alteração da empresa foi deslocada para o Pinheiro, mas, como o serviço não foi finalizado, o outro ferry auxiliou no resgate.

adblock ativo