Ferryboat antecipa 250 vagas extras para feriado em setembro

O sistema ferryboat disponibilizou 250 vagas extras para o feriado de Independência do Brasil, em 7 de setembro. Os horários disponíveis são para 1h, 2h, 3h, 4h e 5h e as vagas podem ser acompanhadas por meio do site de venda. O pagamento deve ser feito em cartões de crédito ou débito.

Os interessados podem ter mais informações no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800 028 2723 – de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h – e pelo e-mail demandastravessias@sollobrasil.com.br.

