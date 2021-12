Ferryboat amplia atendimento para 75% da capacidade de cada embarcação

O atendimento aos veículos no sistema ferryboat foi ampliado para 75% da capacidade de cada embarcação. A medida foi publicada esta quinta-feira, 8, no Diário Oficial do Estado, e já está sendo praticada pela administradora do serviço, a Internacional Travessias Salvador.

Anteriormente, o embarque permitido era de 50%, volume que permanece para a travessia dos pedestres. A alteração, de acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), foi feita com o intuito de adequar a procura dos motoristas e a melhor operacionalidade da travessia.

Feriado

Para o feriado de 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), permanece em vigor a operação baseada nas normas estabelecidas na Resolução da Agerba, em razão da pandemia. As viagens irão acontecer de hora em hora das 5h às 12h e também de hora em horas das 14h até 22h, saindo de Salvador.

A partir da Ilha de Itaparica, as viagens começam às 5h até 22h, com algumas saídas extras nos momentos de maior demanda, de acordo com a disponibilidade dos ferries durante o período.

Também como prevê a resolução, é obrigatório o uso de máscara pelos passageiros e está suspenso o serviço de Hora Marcada. Os ambientes dos dois terminais e as embarcações contam com demarcação de forma a sinalizar a obrigatoriedade do distanciamento social.

