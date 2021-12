Ferry: usuários enfrentam fila na volta para Salvador

Quem deixou para fazer a travessia da Ilha de Itaparica até Salvador na tarde deste domingo, 5, enfrentam mais de 3h30 para embarcar no ferryboat. Esse é o tempo de espera para os veículos no terminal de Bom Despacho, segundo informações da Internacional Marítima, empresa que administra o sistema. Para os pedestres, a espera chega à 2h.

O ferry Agenor Gordilho, que estava em manutenção desde o início da tarde, voltou a operar por volta das 17h, e os terminais agora contam com as cinco embarcações funcionando no sistema bate-volta. Pela manhã, foi o ferry Pinheiro que ficou parado, também devido à manutenção.

De acordo com a Internacional Marítima, ao contrário de Bom Despacho, o movimento no terminal de São Joaquim é tranquilo nesta tarde tanto para pedestres como para veículos. Ainda de acordo com a empresa, as embarcações vão operar até quando houver demanda.

Lanchas

A travessia das lanchas Salvador - Mar Grande está operando de 15 em 15 minutos neste domingo para cobrir o grande fluxo de pessoas que desejam embarcar para a ilha.

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), que monitora as operações, pede que os passageiros antecipem o retorno a Salvador para evitar filas no fim da tarde. A última saída de Mar Grande é às 18h30, podendo haver alteração se a demanda for muito grande. Em Salvador, a última embarcação sai às 20h.

