Ferry: tempo de espera para embarque ultrapassa duas horas

Quem recorre ao sistema ferryboat para ir à Ilha de Itaparica ainda enfrenta transtornos neste sábado, 22. Segundo informações da assessoria de comunicação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a espera para embarque de veículos diminuiu de quatro horas, registrada na manhã e tarde de hoje, mas ultrapassa duas horas e meia para os veículos no início da noite de hoje. Já os pedestres ainda têm que aguardar de 20 a 30 minutos. Segundo o órgão, não há um horário fixo para finalizar as viagens neste sábado.

Não bastasse o problema com o tempo de embarque, os passageiros também enfrentam uma enorme fila na hora de comprar os bilhetes, já que a Agerba suspendeu temporariamente a venda com hora marcada. E o problema se agrava ainda mais, segundo os passageiros, devido à quantidade reduzida de caixas para atender o público. Até mesmo os idosos sofrem com a longa fila no guichê destinado ao atendimento preferencial.

De acordo com a assessoria da Agerba, o sistema continua a operar apenas com três das sete embarcações da frota: Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anna Nery, que estão saindo do terminal de São Joaquim, em Salvador, lotados.

Para minimizar os transtornos aos passageiros, a Agerba informou que os ferries irão funcionar neste sábado, domingo, 23, e segunda-feira, 24, em esquema especial de bate-volta e que as embarcações só vão parar de operar quando não tiver mais carros para embarcar em direção à ilha. O mesmo vai acontecer na terça-feira, 25, e quarta-feira, 26, quando os soteropolitanos retornam da ilha para a capital.

