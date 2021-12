Ferry tem tempo de espera de até 1h30 para embarcar

O movimento de retorno para Salvador pelo ferry-boat está intenso nesta segunda-feira, 26. De acordo com a Internacional Travessias, quem tenta embarcar de carro aguarda cerca de 1h30 na fila. Já os pedestres conseguem embarcar no primeiro ferry que sair do Terminal de Bom Despacho.

Seis embarcações fazem a operação nesta segunda: Agenor Gordilho, Dorival Caymmi, Anna Nery, Ivete Sangalo, Juracy Magalhães Jr e Pinheiro. As saídas acontecem a cada 30 minutos.

No Terminal de São Joaquim, o movimento é tranquilo. A expectativa é que 350 mil passageiros e 55 mil veículos utilizem o sistema ferry-boat entre os feriados de Natal e Ano Novo.

adblock ativo