Ferry tem movimento tranquilo na véspera do feriado da Independência

O movimento de pessoas para realizar a travessia pelo sistema ferryboat, no feriado de Independência do Brasil, ainda é pequeno na manhã desta quarta-feira, 6, nos terminais marítimos de São Joaquim, em Salvador, e de Bom Despacho, na ilha de Itaparica.

Segundo a Internacional Travessias Salvador, empresa responsável pela administração do transporte, oito ferries estão operando com saídas a cada 30 minutos.

>> Mais 145 mil pessoas devem deixar Salvador para o feriado

O movimento maior de embarque de passageiros é esperado no final da tarde. Caso aumente fluxo, o sistema está preparado para operar por 24h, finalizando as operações às 23h30 desta quinta-feira, 7.

Da mesma forma vale para a volta do feriado. As embarcações poderão funcionar sem parar, caso tenha um fluxo intenso nos terminais, a partir do domingo, 10, até as 23h30 de segunda, 11.

Lanchas rápidas

Já no Terminal Náutico no Comércio, também em Salvador, a travessia entre a ilha de Vera Cruz e a capital baiana foi interrompida por conta da maré baixa. Conforme informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a previsão para a retomada é por volta das 11h30.

Apesar da maré baixa impossibilitando a operação, a Astramab ainda informou que, caso não tenha condições climáticas favoráveis, a navegação pelas águas da Baía de Todos-os-Santos seguirá interrompida pelo resto do dia.

O mau tempo que atinge a cidade com chuvas e fortes ventos deixou o mar revolto e, por conta disso, as escunas de turismo que realizam o passeio pelas ilhas de Itaparica e do Frades não funcionam nesta quarta.

Se houver boas condições para travessia, o sistema estará preparado para o feriado com 12 embarcações disponíveis, com saídas padrão a cada 30 minutos, ou 15 em 15, se tiver grande movimento nos terminais.

Morro de São Paulo

Já para quem vai seguir para Morro de São Paulo, a travessia acontece com conexão em Itaparica, devido as más condições de navegação no percurso até a ilha de Tinharé.

O percurso com conexão consiste no embarque no catamarã no Comércio e depois o passageiro desembarca na ilha, seguindo de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença. De lá, segue de lancha para Morro.

As saídas das embarcações saem da capital, sentido Morro, às 10h30, às 13h e às 14h30. A viagem com conexão dura cerca de 3h30, uma hora a mais que o percurso direto.

adblock ativo