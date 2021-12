Ferry tem movimento tranquilo na manhã deste domingo

O movimento de usuários no sistema ferryboat é tranquilo no terminal de São Joaquim, na capital, e em Bom Despacho, em Vera Cruz. As saídas acontecem a cada uma hora, sem filas de espera na manhã deste domingo, 16.

Neste momento, cinco embarcações realizaram a travessia: Juracy Magalhães, Ivete Sangalo, Ana Nery, Maria Bethânia e o novo Dorival Caymmi, que funciona em operação assistida.

adblock ativo