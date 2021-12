Ferry tem movimento tranquilo e sem filas neste domingo

O movimento no ferryboat neste domingo, 22, é tranquilo, segundo a Internacional Marítima, empresa que administra as embarcações.

Conforme assessoria do órgão, mesmo com a aproximação do Natal, pedestres e motoristas não enfrentam filas para as embarcações, que saem de hora em hora.

O ferry opera com quatro equipamentos ao longo do dia: Anna Nery, Pinheiro, Agenor Gordilho e Juracy Magalhães Júnior - os dois últimos com capacidade dupla.

A compra de passagens nos terminais de São Joaquim e de Bom Despacho é feita na hora e pode ser realizada por meio dos cartões de crédito e débito. São aceitas as bandeiras Visa, Mastercard, Dinners, Aura, Discovery, Sorocred e Maestro.

Lancha

Na travessia pela lancha, no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, o movimento é maior neste domingo, 22, mas sem fila até o momento. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), são oito embarcações em tráfego, com horários a cada 30 minutos e embarque imediato.

A expectativa é de que a partir das 15h a demanda aumente ainda mais, em função do fluxo de retorno à capital baiana. Por isso, os horários de saída passam a ser de 15 em 15 minutos.

O último horário, com saída de Mar Grande, será às 18h30 e de Salvador, às 20h. A tarifa da travessia neste domingo é R$ 5,60.

