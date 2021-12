Ferry tem movimento intenso na saída de Salvador para o feriado

Quem deixa Salvador pelo ferryboat na manhã desta sexta-feira, 29, para curtir o feriadão de Réveillon, encontra movimento intenso no terminal de São Joaquim.

>> Mais de 390 mil pessoas e 64 mil veículos devem usar o ferry no fim de ano

Os pedestres aguardam cerca de 1h para o embarque, enquanto a fila para os motoristas atinge a marca de 2h. Por conta da demanda, seis embarcações estão operando, com saídas a cada 30 minutos.

O sistema opera de forma ininterrupta até este sábado, 30. No domingo, 31, o transporte irá funcionar em horário normal, retomando com o esquema especial no período de 1ª a 3 de janeiro.

Trânsito

Os motoristas que trafegam pela região da Calçada enfrentam trânsito lento por conta da fila dos carros que vão fazer a travessia para a Ilha de Itaparica. A fila dos motoristas que esperam para embarcar em um ferryboat atinge o início da rua Barão de Cotegipe.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as áreas mais afetadas são a avenida Oscar Pontes, nas imediações da Feira de São Joaquim, até a entrada do terminal; no lardo da Calçada e dos Mares; e na rua Luiz Maria, na Baixa do Fiscal.

Segundo o órgão, nas demais ruas e avenidas da capital baiana, o tráfego flui sem retenções. Nas últimas 12 horas, foram registradas dez acidentes, com cinco feridos.

Estradas

O trânsito nas principais rodovias que ligam Salvador a outras cidades baianas flui normalmente nesta manhã. Segundo informações das polícias rodoviárias Estadual (PRE) e Federal (PRF), não há registros de lentidão e nem retenção nas estradas.

