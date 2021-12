Ferry tem fila de espera de 2h para veículos

Quem deixou para fazer a travessia Salvador - Itaparica neste domingo, 13, para aproveitar o feriadão, também enfrenta uma longa fila de espera.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o sistema, o tempo de espera para pedestres é de cerca de 1h30. Já para veículos, a espera chega a 2h.

Para atender à demanda, as embarcações Dorival Caymmi, Agenor Gordilho, Anna Nery, Pinheiro e Rio Paraguaçu estão realizando as viagens de hora em hora. Além disso, viagens extras estão sendo realizadas.

Lanchas

Já a travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande, depois de fazer uma parada de duas horas e meia (das 7 às 9h30), retomou as operações e está com uma espera de cerca de 20 minutos. No momento, dez embarcações fazem o tráfego e saem dos terminais a cada 15 minutos.

