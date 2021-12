Ferry tem fila de 1h30 para carros na saída de Salvador

Por conta do feriado de Páscoa, o fluxo de passageiros no terminal do ferry, em Salvador, já é intenso na manhã desta quinta-feira, 13.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, empresa responsável por administrar o Sistema Ferryboat, o tempo médio de espera para carros é de 1h30 e os pedestres aguardam cerca de 1h para embarcar.

Ainda segundo a Internacional Travessias, seis embarcações estão em operação, com saídas a cada meia hora. A expectativa é que 108.700 pessoas circulem entre os dois terminais no feriado religioso.

O sistema funciona 24 horas até esta sexta-feira, 14, no terminal São Joaquim e, pelo mesmo período, entre o próximo domingo, 16, e segunda, 17, no terminal Bom Despacho, quando aumenta o fluxo de retorno para a capital.

Lanchas

O fluxo de passageiros também é intenso no Terminal Naútico da Bahia, no Comércio. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o sistema está operando com dez embarcações e outras duas em parada técnica. Os horários de saída do Terminal Náutico estão ocorrendo de meia em meia hora ou a cada 15 minutos, a depender da demanda.

A expectativa da Astramab é que a procura pela travessia aumente durante o dia. A última saída nesta quinta está prevista para as 20h, de Salvador, e às 18h30, de Mar Grande.

Estradas

O movimento nas estradas na manhã desta quinta-feira é tranquilo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as estradas estão fluindo normalmente e não há registro de acidentes e lentidão.

