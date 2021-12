Ferry tem espera de até 2h30 para carros na volta do feriadão

Quem deixa Itaparica em direção a Salvador pelo ferryboat enfrenta fluxo intenso na tarde desta segunda-feira, 1º. De acordo com a concessionária Internacional Travessias Salvador, que administra o sistema, a espera no terminal de Bom Despacho para o embarque de veículos é de cerca de 2h30. Já os pedestres aguardam 2h para iniciar a travessia com destino ao terminal de São Joaquim.

Por conta da demanda, seis embarcações estão operando, com saídas a cada 30 minutos. O sistema opera de forma ininterrupta atéquarta-feira, 3.

Rodoviária

O movimento no Terminal Rodoviário de Salvador é tranquilo nesta tarde. A previsão da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba) é que o fluxo de passageiros aumente no final da tarde, a partir das 16h.

Estrada

Os motoristas que aproveitaram o Réveillon na Linha Verde e retornam para a capital enfrentam uma retenção de aproximadamente 4 quilômetros até a praça do pedágio da Estrada do Coco, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Trânsito

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por conta dos festejos ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem, a avenida Luiz Tarquinio, na Boa Viagem, segue com trânsito intenso.

Segundo o órgão, nas demais ruas e avenidas da capital baiana, o tráfego flui sem retenções.

