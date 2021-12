Ferry tem espera de até 2 horas para embarcar de carro

Quem tenta deixar a cidade pelo sistema ferryboat enfrenta fila de até 2 horas para embarcar de carro. Já os pedestres não enfrentam transtornos na tarde deste sábado, 30.

De acordo com a Internacional Travessias, empresa responsável pela administração do transporte, as embarcações saem a cada 30 minutos. Espera-se que cerca de 393 mil pessoas e 64 mil veículos utilizem os ferries neste fim de ano.

Rodovia

Quem segue de carro pelas rodovias enfrenta intensidade na BA-099, conhecida como Estrada do Coco. De acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), empresa que administra a via, a retenção é maior nas proximidades da praça do pedágio.

Já a BR-324 está com o fluxo de veículos tranquilo. O trânsito está fluindo normalmente e a previsão da concessionária ViaBahia é que aumente durante a noite.

Terminal rodoviário

O movimento no Terminal Rodoviário de Salvador é considerado pequeno desde a tarde desta sexta. A expectativa é que o fluxo de passageiros aumente à noite. Para este feriado, foram disponibilizados, até segunda, 1º, 180 horários extras, além dos 540 habituais.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba), a expectativa é que cerca de 95 mil pessoas passem pela rodoviária.

As cidades mais procuradas durante estes períodos de feriado prolongado são Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Irecê, Barreiras, além dos municípios do recôncavo baiano.

