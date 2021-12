Ferry Rio Paraguaçu não é liberado para tráfego

O ferryboat Rio Paraguaçu, que estava previsto para entrar em funcionamento na tarde desta sexta-feira, 28, e reduzir o tempo de espera dos passageiros na travessia Salvador-Ilha de Itaparica para o feriado do Réveillon ainda não foi liberado para o tráfego.

De acordo com o Comando do 2º Distrito Naval, a embarcação passou por uma vistoria na Capitaria dos Portos e foi constatada uma série de problemas que comprometeriam a segurança dos usuários e poderiam acarretar problemas no transporte dos passageiros e veículos.

Ainda segundo informações da marinha, a embarcação não se encontra em condições adequadas por não se enquadrar nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior.

Segundo a assessoria de comunicação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), os problemas deverão ser resolvidos, visando a liberação da embarcação para que entre na rota ainda nesta sexta.

