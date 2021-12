Ferry: passageiros enfrentam fila de até 2h para embarcar

Os usuários do ferryboat encontram dificuldades para embarcar no sentido Bom Despacho/Salvador, na noite deste domingo, 16. O fluxo intenso de passageiros e veículos, por conta do feriado da Proclamação da República, causa filas de espera que duram até cerca de 2h.

Segundo a Internacional Marítima, empresa que administra o transporte, o sistema está operando de 30 em 30 minutos com os ferries Ivete Sangalo, Rio Paraguaçu, Anna Nery, Maria Bethânia, Pinheiro e Juracy Magalhães Júnior, além dos ferries Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi (estes dois últimos, em operação assistida).

Ainda de acordo com a empresa, não há nenhuma embarcação quebrada, nem atrasada.

