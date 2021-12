Ferry opera com três embarcações e espera chega a mais 2h

A movimentação no Terminal Marítimo de São Joaquim, na Calçada, é grande na manhã desta sexta-feira, 13, devido a um problema em duas embarcações do sistema ferryboat. Por conta disso, apenas três ferries operam no momento: Ana Nery, Pinheiro e Juracy Magalhães Junior, o último com capacidade dupla.

Segundo o empresário Júlio Valter, de 53 anos, que está na fila de carros do terminal desde as 5h30 desta manhã, a espera já chega a três horas e meia.

"Depois de esperar muito em uma fila que não andava, os agentes do ferry informaram que a previsão para embarcar era de cinco horas ", disse Júlio.

A Internacional Marítima, por meio de nota, informou que só está havendo interferências no embarque de veículos, com esperas que ultrapassam duas horas. O fluxo de pedestres no terminal é normal.

De acordo com a empresa, o ferry Agenor Gordilho, que tem capacidade dupla e está em manutenção desde esta quinta-feira, 12, deve voltar a operar até o final da tarde.

adblock ativo